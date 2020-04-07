В связи с пандемией коронавируса в Украине, на въездах и выездах из Николаева установят 8 пунктов пропуска.

Об этом сказал начальник ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Анохин на заседании комиссии ТЭБиЧС по коронавирусу сегодня, 7 апреля, пишут НикВести.

В частности, по словам Александра Анохина, пункты пропуска будут установлены в следующих местах:

1. Микрорайон Большая Корениха Заводского района;

2. Село Весняное, Николаевский район области;

3. Проспект Героев Украины, со стороны Матвеевки;

4. Выезд в Николаев со стороны Кировограда;

5. Въезд с Николаев со стороны Баштанского шоссе;

6. Въезд с Николаев со стороны Херсонского шоссе;

7. Микрорайон Кульбакино Корабельного района;

8. Микрорайон Балабановка Корабельного района.

Напомним, что с 30 марта на въездах и выездах из Одессы и области начали работать блокпосты, на которых проводят выборочный осмотр граждан.