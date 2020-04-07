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В связи с пандемией коронавируса в Украине, на въездах и выездах из Николаева установят 8 пунктов пропуска.
Об этом сказал начальник ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Анохин на заседании комиссии ТЭБиЧС по коронавирусу сегодня, 7 апреля, пишут НикВести.
В частности, по словам Александра Анохина, пункты пропуска будут установлены в следующих местах:
1. Микрорайон Большая Корениха Заводского района;
2. Село Весняное, Николаевский район области;
3. Проспект Героев Украины, со стороны Матвеевки;
4. Выезд в Николаев со стороны Кировограда;
5. Въезд с Николаев со стороны Баштанского шоссе;
6. Въезд с Николаев со стороны Херсонского шоссе;
7. Микрорайон Кульбакино Корабельного района;
8. Микрорайон Балабановка Корабельного района.
Напомним, что с 30 марта на въездах и выездах из Одессы и области начали работать блокпосты, на которых проводят выборочный осмотр граждан.
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В связи с пандемией коронавируса в Украине, на въездах и выездах из Николаева установят 8 пунктов пропуска.
Об этом сказал начальник ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Анохин на заседании комиссии ТЭБиЧС по коронавирусу сегодня, 7 апреля, пишут НикВести.
В частности, по словам Александра Анохина, пункты пропуска будут установлены в следующих местах:
1. Микрорайон Большая Корениха Заводского района;
2. Село Весняное, Николаевский район области;
3. Проспект Героев Украины, со стороны Матвеевки;
4. Выезд в Николаев со стороны Кировограда;
5. Въезд с Николаев со стороны Баштанского шоссе;
6. Въезд с Николаев со стороны Херсонского шоссе;
7. Микрорайон Кульбакино Корабельного района;
8. Микрорайон Балабановка Корабельного района.
Напомним, что с 30 марта на въездах и выездах из Одессы и области начали работать блокпосты, на которых проводят выборочный осмотр граждан.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь