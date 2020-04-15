Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о состоянии 6-летней девочки, у которой подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в городе.

Об этом он рассказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

По словам мэра, состояние девочки стабильное, средней тяжести, она находится в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний.

— С этого случая можно сделать очень много выводов. Это девочка 6 лет. Она находится в состоянии средней тяжести, она находится в инфекционной больнице, ее состояние стабильное. Думаю, что все с ней будет нормально. Дети так же подвержены, могут заболеть коронавирусом, как и взрослые. Конечно же, взрослые, люди старшего возраста, на самом деле, в зоне большего риска, чем дети. Но, тот факт, что первый подтвержденный случай в Николаеве — это ребенок, говорит нам о том, что дети тоже в зоне риска, а второе — что те, кто играет на детских площадках и говорит, что там нет дедушек и бабушек, а есть только мамочки и дети — подвержены также риску заболеть коронавирусом, — сказал он.

Александр Сенкевич также сообщил, что городские службы продолжают обследовать членов семьи и близких ребенка.

— Есть мнение, что она могла заболеть от того, что недавно переболели ее родители. Всех, кто с ней контактировал, мы держим на контроле, наблюдаем за их состоянием и обязательно будем вас информировать о ситуации, — добавил он.

Городской голова добавил, что все подъезды дома, где живет семья девочки, продезинфицировали.

Напомним, что 6-летняя девочка стала первой жительницей Николаева, у которой обнаружили коронавирус. Ребенок поступил в детскую больницу с диагнозом «пневмония». Девочке провели ПЦР-тест, который показал положительный результат COVID-19. Состояние у ребенка — средней тяжести.

Ранее сообщалось, что жильцам многоэтажного дома, где был подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, предложили заплатить за дезинфекцию подъездов.

Всего, в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).

Отметим, что в городе Южноукраинск Николаевской области, где сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай заболевания COVID-19, пока не нашли источник инфекции.