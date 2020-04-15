Жильцам многоэтажного дома, где был подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, предложили заплатить за дезинфекцию подъездов.

Об этом НикВести сообщил один из жителей дома.

Он рассказал, что в соседнем подъезде проживает семья 6-летней девочки, у которой подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19.

В Viber-группе жильцов многоэтажки сообщили, что сегодня, 15 апреля, была проведена дезинфекция квартиры, в которой живет ребенок, а на завтра запланировали обработку подъездов. Руководство объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) сообщило, что бесплатную дезинфекцию проведут только непосредственно в том подъезде, где живет ребенок, а жильцов соседних попросили «скинуться» и заплатить 1050 гривен с подезда.

«После обнаружения вируса завтра будут проводить обработку подъезда «Дезанолом». В подъезде, в котором обнаружен вирус, — бесплатно, для остальных — 1050 гривен. Стало интересно — так и должно быть или за дезинфекцию должен заплатить город?», — написал житель дома.

Депутат горсовета Федор Панченко, представляющий округ, где находится данный дом, в комментарии НикВести рассказал, что весь дом продезинфицируют сегодня, за счет Департамента ЖКХ.

— Квартиру уже дезинфицировали, в течение часа продезинфицируют весь дом, за счет Департамента ЖКХ. Никому ни за что платить не нужно, — сказал он.

Депутат подтвердил, что данная ситуация имела место. Как оказалось, с руководством ОСМД связались представители частной фирмы, которые предложили платные услуги по обработке подъезда.

Отметим, что ранее в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета сообщали, что ОСМД могут бесплатно получить дезинфицирующий раствор для санитарной обработки подъездов во время карантина.

Также мэр Александр Сенкевич неоднократно говорил о том, что всем управляющим компаниям города и объединениям совладельцев бесплатно предоставляются средства для санобработки. При этом, по его словам, несколько управляющих компаний не обращались в ДЖКХ и требовали с жильцов оплату за данную услугу.

«Управляющие компании прислушались к руководству города и начали обработку и дезинфекцию подъездов. Но, стоит сказать, что у нас есть две управляющие компании «Никдомсервис» и «Лески-М» — они не услышали нас и стали твердить, что жители должны доплачивать за данную услугу, так как это не включено в тариф», — рассказал Александр Сенкевич в одном из прямых эфиров в соцсетях.

Напомним, что 6-летняя девочка стала первой жительницей Николаева, у которой обнаружили коронавирус. Ребенок поступил в детскую больницу с диагнозом «пневмония». Девочке провели ПЦР-тест, который показал положительный результат COVID-19. Состояние у ребенка — средней тяжести.

Всего, в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).