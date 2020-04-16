Новоодесским отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 17-летняя Виктория Новорождена, которая вечером 15 апреля ушла из дома в селе Баловное вечером и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.



Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, на бровях с обеих сторон выстрижены полоски. При себе имела синий джинсовый рюкзак и красную переносную портативную музыкальную колонку.