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Новоодесским отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 17-летняя Виктория Новорождена, которая вечером 15 апреля ушла из дома в селе Баловное вечером и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, на бровях с обеих сторон выстрижены полоски. При себе имела синий джинсовый рюкзак и красную переносную портативную музыкальную колонку.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней, сообщить имеющуюся информацию по адресу: Новая Одесса, улица Центральная, 172, или по телефонам: (05167) 2-13-02, 093-858-68-58, 102, - сказано в сообщении.
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Новоодесским отделом полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 17-летняя Виктория Новорождена, которая вечером 15 апреля ушла из дома в селе Баловное вечером и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, на бровях с обеих сторон выстрижены полоски. При себе имела синий джинсовый рюкзак и красную переносную портативную музыкальную колонку.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение несовершеннолетней, сообщить имеющуюся информацию по адресу: Новая Одесса, улица Центральная, 172, или по телефонам: (05167) 2-13-02, 093-858-68-58, 102, - сказано в сообщении.