Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол, которую подозревают в убийстве человека.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, суд отправил Черновол под круглосуточный домашний арест почти на два месяца. Ей предписано являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.

Отметим, утром 16 апреля начались судебные слушания по делу Черновол.

Напомним, что народный депутат VIII созыва (2014-2019) Татьяна Черновол заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что уголовное преследование активистки Майдана, народного депутата восьмого созыва Татьяны Черновол - это спланированная атака на участников Революции Достоинства соратников Януковича.