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В Грузии с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте.
Об этом сообщил 16 апреля на брифинге советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани, передает «Интерфакс-Украина».
«В стране увеличивается случаи заражения коронавирусом, поэтому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции», — сказал Ираклий Чиковани.
Он также сообщил о решении обязать граждан с пятницы носить маски в закрытых помещениях.
По данным Минздрава на вечер четверга, в Грузии зафиксированы 340 случаев заражения людей коронавирусом.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что во время поминальных дней городские кладбища будут закрыты.
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В Грузии с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте.
Об этом сообщил 16 апреля на брифинге советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани, передает «Интерфакс-Украина».
«В стране увеличивается случаи заражения коронавирусом, поэтому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции», — сказал Ираклий Чиковани.
Он также сообщил о решении обязать граждан с пятницы носить маски в закрытых помещениях.
По данным Минздрава на вечер четверга, в Грузии зафиксированы 340 случаев заражения людей коронавирусом.
Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что во время поминальных дней городские кладбища будут закрыты.