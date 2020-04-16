В Грузии с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте.

Об этом сообщил 16 апреля на брифинге советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани, передает «Интерфакс-Украина».

«В стране увеличивается случаи заражения коронавирусом, поэтому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции», — сказал Ираклий Чиковани.

Он также сообщил о решении обязать граждан с пятницы носить маски в закрытых помещениях.

По данным Минздрава на вечер четверга, в Грузии зафиксированы 340 случаев заражения людей коронавирусом.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что во время поминальных дней городские кладбища будут закрыты.