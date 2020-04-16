Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что во время поминальных дней городские кладбища будут закрыты.

Об этом он рассказал во время эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Мы приняли решение, что во время карантина будем закрывать для посещения кладбища, кроме тех случаев, если будет происходить захоронение. Мы не хотим скопления людей, особенно, перед выездами и въездами на территорию. Потому как есть большой риск распространения после пасхальных праздников коронавируса в Николаеве, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее в Николаеве в так называемые «Проводки» собирались ограничиться пропускным режимом.

Напомним, Александр Сенкевич заявил, что настоятелям, которые будут впускать большое количество людей на пасхальные богослужения во время карантина, будут выписывать штрафы.

Также он призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса.

Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.

Кроме того, в Николаеве хотят остановить работу общественного транспорта в ночь с субботы 18 апреля на воскресенье 19 апреля.