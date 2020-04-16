Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

— Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины Covid-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов, — сказал Юрий Тандит.

Юрий Тандит подчеркнул, что в самих храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - максимум по два человека.

— Мы в постоянном контакте со священниками различных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И, конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека, — сказал советник министра.

Юрий Тандит подчеркнул, что МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья граждан и за последние две недели он вместе с главой Нацполиции провел три заседания Всеукраинского совета церквей, на которых были достигнуты соответствующие договоренности.

Напомним, в Николаеве будут штрафовать настоятелей, которые на Пасху пустят в церкви большое количество людей.