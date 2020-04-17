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В Житомирском горсовете приняли решение запретить посещение храмов на Пасху, также запрещено участие в религиозных массовых мероприятиях во время пасхальных праздников.
Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.
— Согласно документу, запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения. Священнослужителям рекомендуется обратиться к своим прихожанам с призывом оставаться дома, не нарушать установленные карантинные ограничения и воспользоваться просмотром трансляции богослужений, - сказано в сообщении.
Соблюдение ограничительных мероприятий на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины, безопасность и охрану общественного порядка обеспечат Житомирский городской отдел полиции ГУНП в Житомирской области и военная часть 3047 Национальной гвардии Украины.
Контроль за соблюдением ограничительных мероприятий осуществлять также и муниципальная инспекция городского совета, которая обеспечит круглосуточное дежурство работников на территории Житомирского городского ОТГ в период 18-20 апреля 2020 года.
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В Житомирском горсовете приняли решение запретить посещение храмов на Пасху, также запрещено участие в религиозных массовых мероприятиях во время пасхальных праздников.
Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.
— Согласно документу, запрещено посещение территорий храмов и культовых сооружений, участие в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины в период 18-20 апреля 2020 года, кроме священнослужителей, которые проводят богослужения. Священнослужителям рекомендуется обратиться к своим прихожанам с призывом оставаться дома, не нарушать установленные карантинные ограничения и воспользоваться просмотром трансляции богослужений, - сказано в сообщении.
Соблюдение ограничительных мероприятий на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины, безопасность и охрану общественного порядка обеспечат Житомирский городской отдел полиции ГУНП в Житомирской области и военная часть 3047 Национальной гвардии Украины.
Контроль за соблюдением ограничительных мероприятий осуществлять также и муниципальная инспекция городского совета, которая обеспечит круглосуточное дежурство работников на территории Житомирского городского ОТГ в период 18-20 апреля 2020 года.