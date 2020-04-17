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Начиная с 9 апреля в Украине на коронавирус проверили больше 2,5 тысячи человек, страдающих пневмонией.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
— 9 апреля мной был подписан приказ об изменении алгоритма тестирования на коронавирус. В том числе в этот алгоритм были включены все граждане, которые болеют пневмонией. Всего за это время было проведено 2506 тестов больных пневмонией. И все эти случаи включены в общую статистику, - рассказал Максим Степанов.
Напомним, что по состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
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Начиная с 9 апреля в Украине на коронавирус проверили больше 2,5 тысячи человек, страдающих пневмонией.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
— 9 апреля мной был подписан приказ об изменении алгоритма тестирования на коронавирус. В том числе в этот алгоритм были включены все граждане, которые болеют пневмонией. Всего за это время было проведено 2506 тестов больных пневмонией. И все эти случаи включены в общую статистику, - рассказал Максим Степанов.
Напомним, что по состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19.