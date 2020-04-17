Министр здравоохранения Максим Степанов инициировал регулярное тестирование медиков на коронавирус - раз в 5 дней.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

Такая возможность рассматривается в связи с тем, что в последние дни в Украине растет количество заболеваний COVID-19, в том числе и среди медработников.

Сейчас алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при появлении соответствующих симптомов заболевания.

Отметим, что состоянием на 17 апреля в Украине зафиксировано 4 тысячи 662 случая заболевания COVID-19, из них 879 медработников, за прошедшие сутки коронавирусом заболели больше 30 детей и 91 медик.