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Министр здравоохранения Максим Степанов инициировал регулярное тестирование медиков на коронавирус - раз в 5 дней.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Такая возможность рассматривается в связи с тем, что в последние дни в Украине растет количество заболеваний COVID-19, в том числе и среди медработников.
Сейчас алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при появлении соответствующих симптомов заболевания.
Отметим, что состоянием на 17 апреля в Украине зафиксировано 4 тысячи 662 случая заболевания COVID-19, из них 879 медработников, за прошедшие сутки коронавирусом заболели больше 30 детей и 91 медик.
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Министр здравоохранения Максим Степанов инициировал регулярное тестирование медиков на коронавирус - раз в 5 дней.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Такая возможность рассматривается в связи с тем, что в последние дни в Украине растет количество заболеваний COVID-19, в том числе и среди медработников.
Сейчас алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при появлении соответствующих симптомов заболевания.
Отметим, что состоянием на 17 апреля в Украине зафиксировано 4 тысячи 662 случая заболевания COVID-19, из них 879 медработников, за прошедшие сутки коронавирусом заболели больше 30 детей и 91 медик.