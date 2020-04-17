В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заболели больше 30 детей и 91 медик.

Об этом сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

— Зафиксирован 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией среди детей и 91 - среди медицинских работников, - рассказал Максим Степанов.

Всего в Украине за прошедшие сутки 16 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

Отметим, что по состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине возник дефицит донорской крови.