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В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заболели больше 30 детей и 91 медик.
Об этом сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
— Зафиксирован 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией среди детей и 91 - среди медицинских работников, - рассказал Максим Степанов.
Всего в Украине за прошедшие сутки 16 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
Отметим, что по состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине возник дефицит донорской крови.
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В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заболели больше 30 детей и 91 медик.
Об этом сообщил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
— Зафиксирован 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией среди детей и 91 - среди медицинских работников, - рассказал Максим Степанов.
Всего в Украине за прошедшие сутки 16 апреля зафиксировано 4 тысячи 662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.
Отметим, что по состоянию на 9 утра 17 апреля в Николаевской области зарегистрирован 31 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине возник дефицит донорской крови.