В Почаевской лавре в Тернопольской области подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.

Об этом сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук, пишет Интерфакс-Украина.

— У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, поскольку священник, участвующий в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи. Вчера был 21 положительный результат, а всего по Шумске 26 положительных, - сказала она на заседании оперативного штаба Тернопольской области в пятницу, 17 апреля.

По итогам эпидрасследования также было установлено, что с этим священником связана вспышка в Дубенском районе.

— Пытались выйти на связь с настоятелем Почаевской лавры, он на связь не выходит. Вышел его помощник, пообещал сегодня до часу дня предоставить список участников хора. Этого не произошло. Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно крупная вспышка, - подчеркнула Оксана Чайчук.

Также по данным консула Молдовы у восьми паломников, которые посещали Почаевскую лавру, был подтвержден коронавирус.

— Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина. Работаем с Нацполицией, - заявила Оксана Чайчук.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 апреля в Тернопольской области подтверждены 353 случая COVID-19 (25 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 20 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Ионинский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.