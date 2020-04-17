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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Ионинский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.
Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы, передаёт Украинская правда.
— Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря, - рассказал Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
Ранее врачи диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).
Также в храмах на Пасху смогут присутствовать только те, кто обеспечивают службу и не больше 10 человек. Прихожане смогут посетить приход после службы — максимум по два человека.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Ионинский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.
Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы, передаёт Украинская правда.
— Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря, - рассказал Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
Ранее врачи диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).
Также в храмах на Пасху смогут присутствовать только те, кто обеспечивают службу и не больше 10 человек. Прихожане смогут посетить приход после службы — максимум по два человека.