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В этом году украинские церкви могут не получить благодатный огонь из Иерусалима.
Об этом в интервью Радио Свобода сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
— Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в великую субботу. В этом году не известно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения , но мы не настаиваем на этом, - сказал он.
Епифаний отметил, что поступало предложение нанять чартер для того, чтобы доставить благодатный огонь в Украину.
— Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезено благодатный огонь, - сказал он.
Отметим, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится с ограниченным количеством участников из-за пандемии коронавируса.
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В этом году украинские церкви могут не получить благодатный огонь из Иерусалима.
Об этом в интервью Радио Свобода сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
— Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в великую субботу. В этом году не известно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения , но мы не настаиваем на этом, - сказал он.
Епифаний отметил, что поступало предложение нанять чартер для того, чтобы доставить благодатный огонь в Украину.
— Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезено благодатный огонь, - сказал он.
Отметим, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится с ограниченным количеством участников из-за пандемии коронавируса.