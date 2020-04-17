В канун Пасхи научно-педагогический коллектив Николаевского национального аграрного университета вместе со студенческой коллегией университета поздравили с наступающим праздником Воскресения Христова ветеранов Заводского района и ветеранов труда университета.

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

— Святая Пасха дарит надежду и уверенность в завтрашнем дне, наполняет сердца покоем, укрепляет веру и питает душу. Люди старшего поколения, большинство из которых уже разменяли девятый десяток (самому старшему - 95 лет), всегда рады встрече с молодежью. Ведь это возможность вспомнить свои молодые годы, обменяться мнениями и взглядами с молодым поколением, поделиться своим опытом, - отмечают в вузе.