|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:59
|Заход солнца:
|19:56
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|29 грн
|29.68 грн
В канун Пасхи научно-педагогический коллектив Николаевского национального аграрного университета вместе со студенческой коллегией университета поздравили с наступающим праздником Воскресения Христова ветеранов Заводского района и ветеранов труда университета.
Об этом сообщает пресс-служба вуза.
— Святая Пасха дарит надежду и уверенность в завтрашнем дне, наполняет сердца покоем, укрепляет веру и питает душу. Люди старшего поколения, большинство из которых уже разменяли девятый десяток (самому старшему - 95 лет), всегда рады встрече с молодежью. Ведь это возможность вспомнить свои молодые годы, обменяться мнениями и взглядами с молодым поколением, поделиться своим опытом, - отмечают в вузе.
Студенты Николаевского НАУ подарили ветеранам Пасхальные корзины с традиционными куличами, сладостями и другими продуктами питания.
— Поздравляем Вас, дорогие ветераны, со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть звон пасхальных колоколов принесет Вам только благие вести, пусть Ваше сердце наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности!, - сказано в сообщении.
Пресс-релиз
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
В канун Пасхи научно-педагогический коллектив Николаевского национального аграрного университета вместе со студенческой коллегией университета поздравили с наступающим праздником Воскресения Христова ветеранов Заводского района и ветеранов труда университета.
Об этом сообщает пресс-служба вуза.
— Святая Пасха дарит надежду и уверенность в завтрашнем дне, наполняет сердца покоем, укрепляет веру и питает душу. Люди старшего поколения, большинство из которых уже разменяли девятый десяток (самому старшему - 95 лет), всегда рады встрече с молодежью. Ведь это возможность вспомнить свои молодые годы, обменяться мнениями и взглядами с молодым поколением, поделиться своим опытом, - отмечают в вузе.
Студенты Николаевского НАУ подарили ветеранам Пасхальные корзины с традиционными куличами, сладостями и другими продуктами питания.
— Поздравляем Вас, дорогие ветераны, со светлым праздником Христова Воскресения! Пусть звон пасхальных колоколов принесет Вам только благие вести, пусть Ваше сердце наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности!, - сказано в сообщении.
Пресс-релиз