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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Йенс Шпан подчеркнул, что введение в середине марта суровых ограничительных мер привело к «полному торможению» общественной и экономической жизни, но теперь можно сказать, «что это имело успех», отметил он.
«По данным на сегодняшний день, эпидемия под контролем и стала более управляемой», — заявил он.
По словам министра, количество новых случаев инфицирования снижается. При этом с 12 апреля в Германии ежедневно выздоравливает больше людей, чем инфицируется.
«Система здравоохранения Германии ны один из дней не была перегруженной», — констатировал Йенс Шпан.
Коэффициент заражения коронавируса в Германии по состоянию на 17 апреля опустился ниже единицы. Это означает, что на одного носителя SARS-CoV-2 приходится менее одного заражения. Ангела Меркель назвала этот показатель важным критерием для ослабления карантина.
Напомним, в Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Также начиная с 4 мая возобновят свою работу школы.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Йенс Шпан подчеркнул, что введение в середине марта суровых ограничительных мер привело к «полному торможению» общественной и экономической жизни, но теперь можно сказать, «что это имело успех», отметил он.
«По данным на сегодняшний день, эпидемия под контролем и стала более управляемой», — заявил он.
По словам министра, количество новых случаев инфицирования снижается. При этом с 12 апреля в Германии ежедневно выздоравливает больше людей, чем инфицируется.
«Система здравоохранения Германии ны один из дней не была перегруженной», — констатировал Йенс Шпан.
Коэффициент заражения коронавируса в Германии по состоянию на 17 апреля опустился ниже единицы. Это означает, что на одного носителя SARS-CoV-2 приходится менее одного заражения. Ангела Меркель назвала этот показатель важным критерием для ослабления карантина.
Напомним, в Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Также начиная с 4 мая возобновят свою работу школы.