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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после 24 апреля в стране планируют ослаблять карантинные меры. Но только в том случае, если в течение следующей недели не будет наблюдаться резкого роста количества инфицирования COVID-19.
Об этом он сказал во время эфира передачи «Свобода слова Савика Шустера», передают НикВести.
Он отметил, что 24 апреля правительство сообщит населению о конкретных изменениях.
«Частично людей надо будет отпускать на работу. Частично те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично могу быть смягчения в мае ограничения относительно транспорта», — сказал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что карантин ослабят, если в Украине не будет большой волны вспышки коронавируса после праздников.
Президент также добавил, что ограничения, которые сейчас действуют в Украине, не являются жесткими.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если люди не прислушаются к рекомендациям и пойдут на Пасху в храмы, количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после 24 апреля в стране планируют ослаблять карантинные меры. Но только в том случае, если в течение следующей недели не будет наблюдаться резкого роста количества инфицирования COVID-19.
Об этом он сказал во время эфира передачи «Свобода слова Савика Шустера», передают НикВести.
Он отметил, что 24 апреля правительство сообщит населению о конкретных изменениях.
«Частично людей надо будет отпускать на работу. Частично те отрасли, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично могу быть смягчения в мае ограничения относительно транспорта», — сказал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что карантин ослабят, если в Украине не будет большой волны вспышки коронавируса после праздников.
Президент также добавил, что ограничения, которые сейчас действуют в Украине, не являются жесткими.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если люди не прислушаются к рекомендациям и пойдут на Пасху в храмы, количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.