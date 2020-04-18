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Качество воздуха в украинской столице настолько снизилась, что Киев уверенно опередил города, которые традиционно считались самыми грязными в мире.
Об этом свидетельствует мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.
Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 376 единиц, что характеризуется как опасный уровень. Это более чем вдвое грязнее, чем в китайском Шанхае, где сильный смог - это обычное дело.
Еще один город, известный своим грязным воздухом - Пекин - набирает всего 93 балла. Индекс Дели - 84.
16 апреля вечером жители Киева почувствовали сильный запах дыма. Оказалось, что это результат пожаров в экосистемах районов, расположенных на северо-запад от столицы.
Рейтинг индекса качества воздуха QIAir показал, что Киев — мировой лидер по загрязненному воздуху.
Однако уже 17 апреля днем украинская столица опустилась в рейтинге самых грязных городов мира с 1 на 9 место.
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Качество воздуха в украинской столице настолько снизилась, что Киев уверенно опередил города, которые традиционно считались самыми грязными в мире.
Об этом свидетельствует мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.
Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 376 единиц, что характеризуется как опасный уровень. Это более чем вдвое грязнее, чем в китайском Шанхае, где сильный смог - это обычное дело.
Еще один город, известный своим грязным воздухом - Пекин - набирает всего 93 балла. Индекс Дели - 84.
16 апреля вечером жители Киева почувствовали сильный запах дыма. Оказалось, что это результат пожаров в экосистемах районов, расположенных на северо-запад от столицы.
Рейтинг индекса качества воздуха QIAir показал, что Киев — мировой лидер по загрязненному воздуху.
Однако уже 17 апреля днем украинская столица опустилась в рейтинге самых грязных городов мира с 1 на 9 место.