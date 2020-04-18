В Великую субботу 18 апреля в храме Гроба господня сошел благодатный огонь. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония прошла без паломников.

Об этом пишет ТСН.

По легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.

Обычно огонь быстро передается теми, кто находится в храме, после чего его раздают паломникам у храма. В этом году из-за карантина его должны доставлять к православным верующим разных стран по специальной процедуре.

Так, делегации прилетели в Израиль, но ждут на борту самолетов. Представители их церквей присутствовали на церемонии схождения огня. Они должны привезти часть огня в кортеже израильской полиции к самолетам делегаций.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города быть ответственными не только за свою жизнь и не посещать церковные храмы на Пасху.