Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города быть ответственными не только за свою жизнь и не посещать церковные храмы на Пасху.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Я верующий человек — многие, конечно, удивляются как человек с образованием в в сфере искусственного интеллекта и теории принятия решений может быть верующим. Я, как и многие другие люди, не выпячиваю свою веру напоказ, я посещаю церковь — не часто, но периодически. Мое мнение: от того, как мы будем соблюдать правила карантина зависит не только наша жизнь, но и жизнь наших близких людей. Я думаю, что сегодня, в эти дни стоит остаться дома — получить это благословение по телевизору, почувствовать это благословение на расстоянии. Но не думать и не корить себя за то, что пошел, заболел и кто-то из родственников из-за меня умер. А потом до конца жизни себя корить: «Зачем я в тот день пошел в толпу». Я очень надеюсь, что сегодня священнослужители прислушаются к голосу разума и прислушаются к тому, что сегодня говорит президент (Владимир Зеленский, - прим.), - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса. Также Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.

При этом, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если люди не прислушаются к рекомендациям и пойдут на Пасху в храмы, количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.

Кроме того, жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.

Помимо этого, на кладбищах Николаева в поминальные дни, так называемые «Проводки», которые будут через неделю после празднования Пасхи, может быть установлен пропускной режим, чтобы избежать столпотворений и нарушения карантинных мер.