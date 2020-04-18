|Скорость ветра:
|1.2 м/с
|Восход солнца:
|05:58
|Заход солнца:
|19:45
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:57
|Заход солнца:
|19:57
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.4 грн
|EUR
|29 грн
|29.77 грн
Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города быть ответственными не только за свою жизнь и не посещать церковные храмы на Пасху.
Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Я верующий человек — многие, конечно, удивляются как человек с образованием в в сфере искусственного интеллекта и теории принятия решений может быть верующим. Я, как и многие другие люди, не выпячиваю свою веру напоказ, я посещаю церковь — не часто, но периодически. Мое мнение: от того, как мы будем соблюдать правила карантина зависит не только наша жизнь, но и жизнь наших близких людей. Я думаю, что сегодня, в эти дни стоит остаться дома — получить это благословение по телевизору, почувствовать это благословение на расстоянии. Но не думать и не корить себя за то, что пошел, заболел и кто-то из родственников из-за меня умер. А потом до конца жизни себя корить: «Зачем я в тот день пошел в толпу». Я очень надеюсь, что сегодня священнослужители прислушаются к голосу разума и прислушаются к тому, что сегодня говорит президент (Владимир Зеленский, - прим.), - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса. Также Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
При этом, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если люди не прислушаются к рекомендациям и пойдут на Пасху в храмы, количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
Кроме того, жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.
Помимо этого, на кладбищах Николаева в поминальные дни, так называемые «Проводки», которые будут через неделю после празднования Пасхи, может быть установлен пропускной режим, чтобы избежать столпотворений и нарушения карантинных мер.
|
Підтримка родин героїв АТО/ООСИлья Шполянский
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города быть ответственными не только за свою жизнь и не посещать церковные храмы на Пасху.
Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Я верующий человек — многие, конечно, удивляются как человек с образованием в в сфере искусственного интеллекта и теории принятия решений может быть верующим. Я, как и многие другие люди, не выпячиваю свою веру напоказ, я посещаю церковь — не часто, но периодически. Мое мнение: от того, как мы будем соблюдать правила карантина зависит не только наша жизнь, но и жизнь наших близких людей. Я думаю, что сегодня, в эти дни стоит остаться дома — получить это благословение по телевизору, почувствовать это благословение на расстоянии. Но не думать и не корить себя за то, что пошел, заболел и кто-то из родственников из-за меня умер. А потом до конца жизни себя корить: «Зачем я в тот день пошел в толпу». Я очень надеюсь, что сегодня священнослужители прислушаются к голосу разума и прислушаются к тому, что сегодня говорит президент (Владимир Зеленский, - прим.), - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города не ходить на Пасху в церковь для богослужения из-за возможного распространения коронавируса. Также Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир обратился к николаевцам с просьбой оставаться дома на Пасху.
При этом, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если люди не прислушаются к рекомендациям и пойдут на Пасху в храмы, количество заболевших коронавирусом в стране может увеличиться до 10% от всего населения.
Кроме того, жителей Николаевской области призывают на время пасхальных праздников соблюдать карантинные меры, не ездить на природу и «на шашлыки», а также воздержаться от посещения богослужений.
Помимо этого, на кладбищах Николаева в поминальные дни, так называемые «Проводки», которые будут через неделю после празднования Пасхи, может быть установлен пропускной режим, чтобы избежать столпотворений и нарушения карантинных мер.