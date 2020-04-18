Полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе в Днепре.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что 17 апреля около 19:30 в полицию поступило сообщение о скоплении людей внутри Свято-Троицкого Кафедрального Собора на площади Троицкой Днепр. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города быть ответственными не только за свою жизнь и не посещать церковные храмы на Пасху.