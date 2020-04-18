Еще у троих военнослужащих Госпогранслужбы с Закарпатья подтверждено коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

— По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области. Данные военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции, - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Госпогранслужбе обеспечивается обследование с помощью экспресс-тестов сотрудников, а подразделения усиливаются медицинским персоналом.

Состояние здоровья уже четырех пограничников, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения.

Кроме того, проверяются все, с кем пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усилено медицинское наблюдение.

Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 15 апреля, был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.