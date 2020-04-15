Сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРВИ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили, подтверждают наличие у него заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.

Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал, и проведены меры по самоизоляции и обсервации персонала.

Ранее сообщалось, что первой инфицированной коронавирусом COVID-19 в Николаеве оказалась 6-летняя девочка.

Также известно, что первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.