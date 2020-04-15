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Сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРВИ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили, подтверждают наличие у него заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.
Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал, и проведены меры по самоизоляции и обсервации персонала.
Ранее сообщалось, что первой инфицированной коронавирусом COVID-19 в Николаеве оказалась 6-летняя девочка.
Также известно, что первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.
Напомним, что всего в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).
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Сегодня, 15 апреля, был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРВИ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусной инфекции, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили, подтверждают наличие у него заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме.
Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент устанавливается круг всех лиц, с кем пограничник контактировал, и проведены меры по самоизоляции и обсервации персонала.
Ранее сообщалось, что первой инфицированной коронавирусом COVID-19 в Николаеве оказалась 6-летняя девочка.
Также известно, что первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.
Напомним, что всего в Николаевской области и городе на сегодняшний день зафиксировано 22 подтвержденных случая коронавируса: 2 пенсионерки — жительницы села Вороновка, 16 контактировавших с ними людей, а также COVID-19 подтвердили у 4 человек с диагнозом «пневмония» (2 — в Вознесенске, 1 — в Южноукраинске и 1 — в Николаеве).