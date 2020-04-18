Представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь.

Об этом сообщает центр информации УПЦ МП.

В церкви говорят, что после схождения огня отдельную лампадку с ним передали делегации УПЦ МП, которая ожидала борт самолета в аэропорту Тель-Авива, чтобы не нарушать условия карантина в Израиле.

Из аэропорта «Борисполь» огонь доставят в Свято-Воскресенский храм в Киеве. Здесь представители всех епархий УПЦ МП должны получить огонь и развести его во все регионы Украины. Церковь утверждает, что делает все с соблюдением правил карантина.

Напомним, что в Великую субботу 18 апреля в храме Гроба господня сошел благодатный огонь. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония прошла без паломников.