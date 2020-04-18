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Представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь.
Об этом сообщает центр информации УПЦ МП.
В церкви говорят, что после схождения огня отдельную лампадку с ним передали делегации УПЦ МП, которая ожидала борт самолета в аэропорту Тель-Авива, чтобы не нарушать условия карантина в Израиле.
Из аэропорта «Борисполь» огонь доставят в Свято-Воскресенский храм в Киеве. Здесь представители всех епархий УПЦ МП должны получить огонь и развести его во все регионы Украины. Церковь утверждает, что делает все с соблюдением правил карантина.
Напомним, что в Великую субботу 18 апреля в храме Гроба господня сошел благодатный огонь. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония прошла без паломников.
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Представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь.
Об этом сообщает центр информации УПЦ МП.
В церкви говорят, что после схождения огня отдельную лампадку с ним передали делегации УПЦ МП, которая ожидала борт самолета в аэропорту Тель-Авива, чтобы не нарушать условия карантина в Израиле.
Из аэропорта «Борисполь» огонь доставят в Свято-Воскресенский храм в Киеве. Здесь представители всех епархий УПЦ МП должны получить огонь и развести его во все регионы Украины. Церковь утверждает, что делает все с соблюдением правил карантина.
Напомним, что в Великую субботу 18 апреля в храме Гроба господня сошел благодатный огонь. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония прошла без паломников.