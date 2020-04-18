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Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний посоветовал, как на Пасху освятить паски дома
Об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам, для этого после совершения богослужений нужно окропить паску освященной на Крещение водой.
— Если человек не имеет возможности, а это особенно пожилые люди, которые должны находиться в это время дома, чтобы не подвергать себя опасности, после совершения богослужений в храмах и, приобщившись к ним по телевизору или через другие средства, facebook, YouTube и так далее, могут самостоятельно взять освященную на Иордан воду и окропить ею паску, или те приношения, которые мы приносим обычно в храм в это время, - сказал Епифаний.
Он призвал верующих не принимать непосредственного участия в богослужениях, не приходить массово на освящение пасок, а участвовать в богослужений онлайн.
Христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 19 апреля. Богослужения по этому поводу начинаются вечером 18 апреля.
Напомним, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь.
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Митрополит Киевский и всей Украины Епифаний посоветовал, как на Пасху освятить паски дома
Об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам, для этого после совершения богослужений нужно окропить паску освященной на Крещение водой.
— Если человек не имеет возможности, а это особенно пожилые люди, которые должны находиться в это время дома, чтобы не подвергать себя опасности, после совершения богослужений в храмах и, приобщившись к ним по телевизору или через другие средства, facebook, YouTube и так далее, могут самостоятельно взять освященную на Иордан воду и окропить ею паску, или те приношения, которые мы приносим обычно в храм в это время, - сказал Епифаний.
Он призвал верующих не принимать непосредственного участия в богослужениях, не приходить массово на освящение пасок, а участвовать в богослужений онлайн.
Христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 19 апреля. Богослужения по этому поводу начинаются вечером 18 апреля.
Напомним, что представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь.