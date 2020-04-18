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Вечером 18 апреля правоохранители начали дежурство возле храмов Киева для контроля за соблюдением карантинных ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.
По данным МВД, по время празднования Пасхи за соблюдением карантинных норм и правопорядка возле столичных храмов будут наблюдать сотрудники Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии и представители Муниципальной охраны.
— Все прошли необходимые инструктажи и готовы к любым вызовам. В очередной раз призываем граждан оставаться дома, - добавили в МВД.
Напомним, что в случае большого скопления людей возле храмов на Пасху полиция может задействовать силы специального назначения.
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Вечером 18 апреля правоохранители начали дежурство возле храмов Киева для контроля за соблюдением карантинных ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.
По данным МВД, по время празднования Пасхи за соблюдением карантинных норм и правопорядка возле столичных храмов будут наблюдать сотрудники Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии и представители Муниципальной охраны.
— Все прошли необходимые инструктажи и готовы к любым вызовам. В очередной раз призываем граждан оставаться дома, - добавили в МВД.
Напомним, что в случае большого скопления людей возле храмов на Пасху полиция может задействовать силы специального назначения.