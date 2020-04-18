Вечером 18 апреля правоохранители начали дежурство возле храмов Киева для контроля за соблюдением карантинных ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

По данным МВД, по время празднования Пасхи за соблюдением карантинных норм и правопорядка возле столичных храмов будут наблюдать сотрудники Национальной полиции, военнослужащие Национальной гвардии и представители Муниципальной охраны.

— Все прошли необходимые инструктажи и готовы к любым вызовам. В очередной раз призываем граждан оставаться дома, - добавили в МВД.

Напомним, что в случае большого скопления людей возле храмов на Пасху полиция может задействовать силы специального назначения.