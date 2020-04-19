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Летальность от COVID-19 среди людей в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет — 0,6%.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Там отметили, что у людей с сопутствующими заболеваниями высокий риск развития осложнений от коронавируса. 74% умерших в Украине имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.
В Центре также призвали людей старше 50 лет и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, особенно тщательно следить за гигиеной рук и дистанцией к другим людям (безопасной считается дистанция от 1 метра). Руки следует мыть не менее 20 секунд с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком, содержание спирта в котором не ниже 80%.
Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.
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Летальность от COVID-19 среди людей в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%, а в возрастной категории до 50 лет — 0,6%.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Там отметили, что у людей с сопутствующими заболеваниями высокий риск развития осложнений от коронавируса. 74% умерших в Украине имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.
В Центре также призвали людей старше 50 лет и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, особенно тщательно следить за гигиеной рук и дистанцией к другим людям (безопасной считается дистанция от 1 метра). Руки следует мыть не менее 20 секунд с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком, содержание спирта в котором не ниже 80%.
Напомним, что по состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 заразившихся коронавирусом, из которых 133 человека умерло и 275 — выздоровело.