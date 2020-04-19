На фото мужчина с микрофоном «1+1», который предлагал поцеловать икону

Журналист телеканала «1+1» предложил за деньги на камеру поцеловать иконы в Киево-Печерской лавре в Киеве.

Об этом пишет APnews.

Издание сообщает, что случай произошел с их корреспондентом. После того, как в Киево-Печерскую лавру привезли Благодатный огонь из Иерусалима и раздали лучины всем желающим, в храме остались только журналисты, фотографы и церковные служащие. В это время, журналист из «1+1» предложили корреспонденту APnews деньги, если тот поцелует икону на камеру.

— Я фотографировал в церкви. Вместе со мной, помимо священников, там находились другие журналисты, фотографы и операторы. Все пытались подобрать удачные кадры, в том числе оператор и журналист «1+1». В какой-то момент, видимо упустив тот, что я их коллега — они вместе подошли ко мне и говорят: «Извините, вы не могли бы на камеру поцеловать икону? Я вежливо отказался, сославшись на «негигиеничность» и нелепость этого процесса. Тогда, недолго думая и улыбаясь они предложили мне сделать это за деньги. Естественно я посмеялся и отказался, - рассказал корреспондент.

Напомним, что 18 апреля правоохранители начали дежурство возле храмов Киева для контроля за соблюдением карантинных ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса.