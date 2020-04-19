С начала эпидемии в Украине коронавирус заболели 1031 медицинских работников, что составляет около пятой части всех больных.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля, во время брифинга министра здравоохранения Максим Степанов.

«За прошедшие сутки заболели 343 человека, из них 26 детей и 53 медицинских работников. Были госпитализированы 97 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость в том, что 72 человека выздоровели, из них 1 ребенок и 12 медицинских работников. Всего за все время пандемии заболели 5449 человек, из них 358 детей и 1031 медицинский работник», — сказал Максим Степанов.

Наибольшее количество случаев было зафиксировано за сутки в Черновицкой области и городе Киеве.

Напомним, по состоянию на 10:00 19 апреля в Николаевской области зарегистрировано 37 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Два новых случая выявлены в Вознесенском районе.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.