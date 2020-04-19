В Черновицкой области в Сторожинецкой районной больнице, в которой лечат инфицированных коронавирусом, закончились аппараты ИВЛ.

Об этом сообщил глава районной администрации Дмитрий Балинов, передает местное издание АСС.

«По состоянию на сегодняшнее утро (18 апреля, — прим.) мест для подключения тяжелых больных в Сторожинецкой ЦРБ не осталось. Все ИВЛ и оксигенаторы заняты. Ситуация реальная такова: все, кого примут в дальнейшем, будут на волю Божью», — рассказал Дмитрий Балинов.

По его словам, есть еще 10 палат для больных COVID-19 или с подозрением, но без возможности получить кислородную поддержку. Новые оксигенаторы ожидают через 7-10 дней.

Глава РГА также сообщил, что 18 апреля в райбольнице умер житель Красноильска, у которого подозревали коронавирус. Также с COVID-19 госпитализировали трех священников. Один из них в тяжелом состоянии.

«Врачи измучены. Терапию и детское вывели в гимназию. В их корпусах развернули инфекционное отделение. Будьте на Пасху дома. И говорите всем своим знакомым быть дома и соблюдать карантин — не нужно играть в рулетку с судьбой», — отметил чиновник.

Ранее главный врач Сторожинецкой ЦРБ Александр Войцеховский рассказал, что инфекционное отделение, рассчитанное на семь больных, исчерпали.

Напомним, Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы приобрести в США и доставить в Украину препарат Remdesivir, который американские медики назвали действенным при борьбе с коронавирусом.