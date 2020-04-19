Правительство Польши из-за эпидемии коронавируса в автоматическом порядке продлило легальные сроки пребывания иностранцев в стране, и украинцев в том числе.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на польское издание Gazeta Prawna.

Так, 17 апреля, вступил в действие новый закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии коронавируса. При этом им не нужно подавать заявления на временный вид на жительство.

Легальность пребывания на территории Польши будет продлена на основании:

шенгенской визы;

в рамках безвизового движения;

визы, выданной другой страной Шенгенской зоны (включая долгосрочную визу, срок пребывания в соответствии с которой превышает 90 дней);

разрешения на жительство, выданного другим государством зоны Шенген;

долгосрочной визы, выданной другим государством-членом ЕС, которое не является государством Шенгенской зоны, если в соответствии с положениями законодательства Европейского союза она дает право находиться на территории Польши;

разрешения на жительство, выданного другим государством-членом ЕС, которое не является государством Шенгенской зоны, если в соответствии с положениями законодательства Европейского союза оно дает право на пребывание на территории Польши.

Также продлены разрешения на работу и сезонную работу.

Какие иностранцы сейчас могут въезжать на территорию Польши:

иностранцы, которые являются детьми граждан Польши или находятся под постоянным попечительством граждан Польши;

иностранцы, состоящие в браке с гражданином/гражданкой Польши;

иностранцы, которые имеют «карту поляка»;

руководители дипломатических представительств и члены их семьи;

иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Польши;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;

иностранцы, которые управляют транспортным средством, используется для перевозки грузов.

Стоит отметить, что продление сроков пребывания касается не только украинцев, а и всех иностранцев.

Ранее сообщалось, что Южная Корея продлила ряд мер социального дистанцирования на 16 дней, однако сняла ряд ограничений, введенных во время активного распространения коронавирусной инфекции.