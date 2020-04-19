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Правительство Польши из-за эпидемии коронавируса в автоматическом порядке продлило легальные сроки пребывания иностранцев в стране, и украинцев в том числе.
Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на польское издание Gazeta Prawna.
Так, 17 апреля, вступил в действие новый закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии коронавируса. При этом им не нужно подавать заявления на временный вид на жительство.
Легальность пребывания на территории Польши будет продлена на основании:
Также продлены разрешения на работу и сезонную работу.
Какие иностранцы сейчас могут въезжать на территорию Польши:
Стоит отметить, что продление сроков пребывания касается не только украинцев, а и всех иностранцев.
Ранее сообщалось, что Южная Корея продлила ряд мер социального дистанцирования на 16 дней, однако сняла ряд ограничений, введенных во время активного распространения коронавирусной инфекции.
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Правительство Польши из-за эпидемии коронавируса в автоматическом порядке продлило легальные сроки пребывания иностранцев в стране, и украинцев в том числе.
Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на польское издание Gazeta Prawna.
Так, 17 апреля, вступил в действие новый закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии коронавируса. При этом им не нужно подавать заявления на временный вид на жительство.
Легальность пребывания на территории Польши будет продлена на основании:
Также продлены разрешения на работу и сезонную работу.
Какие иностранцы сейчас могут въезжать на территорию Польши:
Стоит отметить, что продление сроков пребывания касается не только украинцев, а и всех иностранцев.
Ранее сообщалось, что Южная Корея продлила ряд мер социального дистанцирования на 16 дней, однако сняла ряд ограничений, введенных во время активного распространения коронавирусной инфекции.