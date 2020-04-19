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Южная Корея продлила ряд мер социального дистанцирования на 16 дней, однако сняла ряд ограничений, введенных во время активного распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил премьер-министр республики Чон Се Гюн, передает «Интерфакс-Украина».
«Наиболее безопасно поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но реально это не так просто. Мы должны найти золотую середину», — заявил премьер.
Он добавил, что если страна сможет сохранить стабильное управление на нынешнем уровне, то с 6 мая в Южной Корее перейдут к рутинному социальному дистанцированию. Это позволит восстановить нормальную экономическую деятельность при соблюдении необходимых мер предосторожности.
Решение о послаблениях было принято после того, как в воскресенье медицинские власти страны объявили о росте числа инфицированных за минувшие сутки на восемь человек. Впервые за два месяца рост числа заболевших ограничился однозначным числом.
К послаблениям относятся восстановление службы в церквях, проведение спортивных соревнований, но без болельщиков.
По состоянию на воскресенье, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, в Южной Корее число инфицированных составляло 10 тысяч 661 человек, умерли 234 человека.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля.
Также Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.
Напомним, в Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Также начиная с 4 мая возобновят свою работу школы.
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Южная Корея продлила ряд мер социального дистанцирования на 16 дней, однако сняла ряд ограничений, введенных во время активного распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил премьер-министр республики Чон Се Гюн, передает «Интерфакс-Украина».
«Наиболее безопасно поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но реально это не так просто. Мы должны найти золотую середину», — заявил премьер.
Он добавил, что если страна сможет сохранить стабильное управление на нынешнем уровне, то с 6 мая в Южной Корее перейдут к рутинному социальному дистанцированию. Это позволит восстановить нормальную экономическую деятельность при соблюдении необходимых мер предосторожности.
Решение о послаблениях было принято после того, как в воскресенье медицинские власти страны объявили о росте числа инфицированных за минувшие сутки на восемь человек. Впервые за два месяца рост числа заболевших ограничился однозначным числом.
К послаблениям относятся восстановление службы в церквях, проведение спортивных соревнований, но без болельщиков.
По состоянию на воскресенье, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, в Южной Корее число инфицированных составляло 10 тысяч 661 человек, умерли 234 человека.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен ослабить карантинные ограничения для детей в конце апреля.
Также Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.
Напомним, в Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Также начиная с 4 мая возобновят свою работу школы.