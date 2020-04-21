«Николаевоблтеплоэнерго» приглашает на работу выпускников профессионально-технических учебных заведений, в том числе лиц с инвалидностью.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

На предприятии предлагают достойную и стабильную заработную плату, профессиональный рост, безопасные условия труда и социальные гарантии.

Как отмечает директор предприятия Николай Логвинов квалифицированные кадры и привлечение молодежи к работе - один из важных и необходимых направлений для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

— На сегодняшний день средний возраст работников на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» составляет от 50 до 55 лет. Мы все должны понимать, что эти люди - профессионалы своего дела, которые всю жизнь проработали на предприятии, и как никто другой знают все тонкости и нюансы тепловой отрасли. Они готовят теплосети к отопительному периоду и каждый сезон обеспечивают его устойчивое и безаварийное прохождение. В то же время мы понимаем, что этот опыт нужно передавать, и в первую очередь, молодежи, - комментирует Николай Логвинов.

Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказывает, что с этой целью в 2019 году были подписаны договора о предоставлении образовательных услуг в сфере профессионально-технического образования между Николаевским профессиональным машиностроительным лицеем, Николаевским профессиональным лицеем, ДУЗ «Высшее профессиональное училище №7» и ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». На предприятии на сегодняшний день 16 студентов получают заработную плату, за выполнение работ во время прохождения производственной практики. Кроме того, заключены договоры на проведение практики студентов Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова.

— В настоящее время на предприятии есть потребность в квалифицированных кадрах, в частности — слесарей всех категорий, электрогазосварщиков, огнеупорщиков, изолировщиков по термоизоляции, машинистов экскаватора, - отмечает Николай Логвинов.

Детали по вопросам трудоустройства можно узнать по телефону отдела кадров - 22-80-72.

Пресс-релиз