В день Пасхи, 19 апреля, более 9 миллионов украинцев смотрели праздничные богослужения онлайн на национальных телевизионных каналах.

Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко в эфире телеканала “1+1”.

Он напомнил, что ежегодно около 7 миллионов украинцев посещают церковные храмы в день Пасхи. Но в этом году, когда из-за общенационального карантина богослужения проводили онлайн, их посмотрели больше украинцев.

— Обычно в храмы приходит порядка 7 миллионов человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 миллионов человек, – сказал Александр Ткаченко.

Также он добавил, что 9 миллионов — это количество зрителей богослужений по телевидению. Кроме этого, украинцы следили за богослужениями в социальных сетях и на региональном телевидении.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.