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В день Пасхи, 19 апреля, более 9 миллионов украинцев смотрели праздничные богослужения онлайн на национальных телевизионных каналах.
Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко в эфире телеканала “1+1”.
Он напомнил, что ежегодно около 7 миллионов украинцев посещают церковные храмы в день Пасхи. Но в этом году, когда из-за общенационального карантина богослужения проводили онлайн, их посмотрели больше украинцев.
— Обычно в храмы приходит порядка 7 миллионов человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 миллионов человек, – сказал Александр Ткаченко.
Также он добавил, что 9 миллионов — это количество зрителей богослужений по телевидению. Кроме этого, украинцы следили за богослужениями в социальных сетях и на региональном телевидении.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
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В день Пасхи, 19 апреля, более 9 миллионов украинцев смотрели праздничные богослужения онлайн на национальных телевизионных каналах.
Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко в эфире телеканала “1+1”.
Он напомнил, что ежегодно около 7 миллионов украинцев посещают церковные храмы в день Пасхи. Но в этом году, когда из-за общенационального карантина богослужения проводили онлайн, их посмотрели больше украинцев.
— Обычно в храмы приходит порядка 7 миллионов человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 миллионов человек, – сказал Александр Ткаченко.
Также он добавил, что 9 миллионов — это количество зрителей богослужений по телевидению. Кроме этого, украинцы следили за богослужениями в социальных сетях и на региональном телевидении.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 апреля на богослужение храмы Николаева не были переполнены людьми.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов