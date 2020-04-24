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Верховная Рада Украины разблокировала подписание изменений в регламент по борьбе с поправочным спамом. Данный закон необходим для принятия закона о банках во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, парламентарии отказались поддержать постановления №1043-П - 1043-П2 Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта закона О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры №1043.
Теперь подписание разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.
Отметим, что Раде были зарегистрированы четыре проекта постановлений об отмене изменений в регламент.
Напомним, для принятия так называемого «антиколомойского» закона Верховной раде необходимо сначала преодолеть препятствия для подписания изменений в Регламент, а затем заново рассмотреть поправки к закону о банках.
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Верховная Рада Украины разблокировала подписание изменений в регламент по борьбе с поправочным спамом. Данный закон необходим для принятия закона о банках во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, парламентарии отказались поддержать постановления №1043-П - 1043-П2 Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта закона О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры №1043.
Теперь подписание разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.
Отметим, что Раде были зарегистрированы четыре проекта постановлений об отмене изменений в регламент.
Напомним, для принятия так называемого «антиколомойского» закона Верховной раде необходимо сначала преодолеть препятствия для подписания изменений в Регламент, а затем заново рассмотреть поправки к закону о банках.
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов