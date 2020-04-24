Верховная Рада Украины разблокировала подписание изменений в регламент по борьбе с поправочным спамом. Данный закон необходим для принятия закона о банках во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, парламентарии отказались поддержать постановления №1043-П - 1043-П2 Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта закона О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры №1043.

Теперь подписание разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Отметим, что Раде были зарегистрированы четыре проекта постановлений об отмене изменений в регламент.

Напомним, для принятия так называемого «антиколомойского» закона Верховной раде необходимо сначала преодолеть препятствия для подписания изменений в Регламент, а затем заново рассмотреть поправки к закону о банках.