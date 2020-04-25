В Чернобыльской зоне, где бушуют пожары, с пожарища спасли жеребенка краснокнижной лошади Пржевальского.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

— Мы не знаем, где делась мама-кобыла этой маленькой лошадки Пржевальского, но лесники увидели, как жеребенок один бродит возле одного из пожарищ зоны отчуждения. Возможно, чем-то напуганный табун не заметил, как потерял малыша… Ищи теперь ветра в поле. Как бы там не было, а крошку-пржевальского нужно было срочно спасать. Поэтому лесники сообщили о найденыше сотрудникам Чернобыльского заповедника, – говорится в сообщении.

Животное недавно родилось, ему максимум две недели.

— Жеребёнка Пржевальского (на самом деле, это — самочка) согласился приютить у себя приют для диких животных при конноспортивном клубе “Магнат”, под Киевом. Его профессиональные ветеринары знают, что может понадобиться такому малышу и предоставят ему необходимую помощь, – отметили в заповеднике.

Как сообщалось, ни один критический объект Зоны отчуждения не пострадал во время пожаров, которые продолжаются с 4 апреля.