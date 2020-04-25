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В Чернобыльской зоне, где бушуют пожары, с пожарища спасли жеребенка краснокнижной лошади Пржевальского.
Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
— Мы не знаем, где делась мама-кобыла этой маленькой лошадки Пржевальского, но лесники увидели, как жеребенок один бродит возле одного из пожарищ зоны отчуждения. Возможно, чем-то напуганный табун не заметил, как потерял малыша… Ищи теперь ветра в поле. Как бы там не было, а крошку-пржевальского нужно было срочно спасать. Поэтому лесники сообщили о найденыше сотрудникам Чернобыльского заповедника, – говорится в сообщении.
Животное недавно родилось, ему максимум две недели.
— Жеребёнка Пржевальского (на самом деле, это — самочка) согласился приютить у себя приют для диких животных при конноспортивном клубе “Магнат”, под Киевом. Его профессиональные ветеринары знают, что может понадобиться такому малышу и предоставят ему необходимую помощь, – отметили в заповеднике.
Как сообщалось, ни один критический объект Зоны отчуждения не пострадал во время пожаров, которые продолжаются с 4 апреля.
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В Чернобыльской зоне, где бушуют пожары, с пожарища спасли жеребенка краснокнижной лошади Пржевальского.
Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
— Мы не знаем, где делась мама-кобыла этой маленькой лошадки Пржевальского, но лесники увидели, как жеребенок один бродит возле одного из пожарищ зоны отчуждения. Возможно, чем-то напуганный табун не заметил, как потерял малыша… Ищи теперь ветра в поле. Как бы там не было, а крошку-пржевальского нужно было срочно спасать. Поэтому лесники сообщили о найденыше сотрудникам Чернобыльского заповедника, – говорится в сообщении.
Животное недавно родилось, ему максимум две недели.
— Жеребёнка Пржевальского (на самом деле, это — самочка) согласился приютить у себя приют для диких животных при конноспортивном клубе “Магнат”, под Киевом. Его профессиональные ветеринары знают, что может понадобиться такому малышу и предоставят ему необходимую помощь, – отметили в заповеднике.
Как сообщалось, ни один критический объект Зоны отчуждения не пострадал во время пожаров, которые продолжаются с 4 апреля.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов