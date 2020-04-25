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В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора, сложную операцию провели в Национальной детской специализированной больнице Охматдет в Киеве.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила основатель благотворительного фонда IDonor: Всеукраинская платформа донорства Ирина Заславец.
— В Украине пересадили костный мозг от неродственного донора мальчику Назарчику. Ему чуть больше года. И клетками с ним поделился гражданин Германии, - сообщила Ирина Заславец.
Ребенок болел комбинированным иммунодефицитом, генетической болезнью, от которой когда-то уже умер его брат. Донор был найдет фондом Украинский реестр доноров костного мозга, который получил доступ в международный реестр, насчитывающий 37 миллионов потенциальных доноров.
По словам Ирині Заславец Охматдет обратился к Украинскому реестру доноров костного мозга. Тот нашел донора в Германии. Парень, который идеально подошел, сразу согласился.
— Самым тяжелым оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь уже был объявлен карантин и отменено авиа и транспортное пассажирское сообщение, - рассказала Ирина Заславец.
Специальный контейнер был доставлен грузовым самолетом. Трансплантацию провели 1 апреля.
— С тех пор мы держали все в секрете, ждали, когда костный мозг заработает. И вот это наконец произошло! Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес, - отметила Ирина Заславец.
Напомним,в декабре 2019 года украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца.
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В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора, сложную операцию провели в Национальной детской специализированной больнице Охматдет в Киеве.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила основатель благотворительного фонда IDonor: Всеукраинская платформа донорства Ирина Заславец.
— В Украине пересадили костный мозг от неродственного донора мальчику Назарчику. Ему чуть больше года. И клетками с ним поделился гражданин Германии, - сообщила Ирина Заславец.
Ребенок болел комбинированным иммунодефицитом, генетической болезнью, от которой когда-то уже умер его брат. Донор был найдет фондом Украинский реестр доноров костного мозга, который получил доступ в международный реестр, насчитывающий 37 миллионов потенциальных доноров.
По словам Ирині Заславец Охматдет обратился к Украинскому реестру доноров костного мозга. Тот нашел донора в Германии. Парень, который идеально подошел, сразу согласился.
— Самым тяжелым оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь уже был объявлен карантин и отменено авиа и транспортное пассажирское сообщение, - рассказала Ирина Заславец.
Специальный контейнер был доставлен грузовым самолетом. Трансплантацию провели 1 апреля.
— С тех пор мы держали все в секрете, ждали, когда костный мозг заработает. И вот это наконец произошло! Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес, - отметила Ирина Заславец.
Напомним,в декабре 2019 года украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов