В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора, сложную операцию провели в Национальной детской специализированной больнице Охматдет в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила основатель благотворительного фонда IDonor: Всеукраинская платформа донорства Ирина Заславец.

— В Украине пересадили костный мозг от неродственного донора мальчику Назарчику. Ему чуть больше года. И клетками с ним поделился гражданин Германии, - сообщила Ирина Заславец.

Ребенок болел комбинированным иммунодефицитом, генетической болезнью, от которой когда-то уже умер его брат. Донор был найдет фондом Украинский реестр доноров костного мозга, который получил доступ в международный реестр, насчитывающий 37 миллионов потенциальных доноров.

По словам Ирині Заславец Охматдет обратился к Украинскому реестру доноров костного мозга. Тот нашел донора в Германии. Парень, который идеально подошел, сразу согласился.

— Самым тяжелым оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь уже был объявлен карантин и отменено авиа и транспортное пассажирское сообщение, - рассказала Ирина Заславец.

Специальный контейнер был доставлен грузовым самолетом. Трансплантацию провели 1 апреля.

— С тех пор мы держали все в секрете, ждали, когда костный мозг заработает. И вот это наконец произошло! Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес, - отметила Ирина Заславец.

Напомним,в декабре 2019 года украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца.

