После окончания пандемии коронавируса власти Сицилии готовы оплатить туристам половину стоимости авиабилетов, а также часть счета за гостиницу.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Согласно новой стратегии развития туризма на Сицилии, ориентированной на восстановление отрасли после окончания пандемии коронавируса, власти региона готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения. Кроме того, туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок. Ваучеры с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily, - пишет издание.

Власти Сицилии готовы потратить на эту программу 50 миллионов евро, отмечается, что за март и апрель туриндустрия потеряла около 1 миллиарда евро.

В Италии 13% ВВП приходится на туризм, поэтому страна ищет способы перезапуска туристической отрасли после поэтапного выхода из карантина, запланированного на 4 мая.

Среди мер, предложенных региональными офисами по туризму - социальное дистанцирование на пляжах.

Напомним, правительство Италии рассматривает возможность возобновить работу ресторанов, баров и парков с 4 мая.