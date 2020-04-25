В Николаеве в микрорайоне Северный, где вчера местные жители требовали прекратить слив нечистот возле их домов, сегодня 25 апреля продолжается промышленный слив стоков.

Об этом НикВести сообщили местные жители.

По их словам сегодня, 25 апреля, на территорию насосной станции вновь приехали несколько ассенизаторских машин, местные жители перекрыли им дорогу и вызвали полицию.

— Приехали две ассенизаторские машины сегодня, мы их заблокировали, одна уже уехала. Мы вызвали полицию, они приехали, составили протокол и уехали. Никто на нас вчера не отреагировал, а с 8:00 сегодня уже опять машины пошли. Сейчас вереница машин стоит на Северном, они знают, что мы перекрыли и боятся ехать. Но они все равно где-то сольются. Мы сейчас разойдемся, а они сольются. Мы разговаривали с водителями, они говорят им руководство дало команду ехать сказало сливать здесь, - рассказал местный житель Роман.

Вчера, 24 апреля местные жители вышли протестовать против слива нечистот возле их жилых домов. С ноября 2019 года здесь на территории насосной станции сливаются нечистоты в промышленных масштабах.

По словам местных жителей, санэпидемстанция подтвердила ряд нарушений действующих норм - слив происходит на расстоянии 80 метров от домов (при норме в 300 метров). Происходит механическая очистка стоков с накомплением отходов, которые относятся к потенциально опасным. Сложившаяся ситуация представляет потенциальную эпидемиологическую и экологическую угрозу жителям микрорайона Северный.

Участники митинга заявили, что законные обращения и жалобы никак не влияют на ситуацию - жалобы жителей к мэру Николаева и директору коммунального предприятия «Николаевводоканал» были проигнорированы. Как стало известно, слив нечистот осуществовляется компанией «Спецавто Николаев» без каких-либо разрешений. По словам участников митинга, с этой деятельностью этой фирмы связан депутат Николаевского горсовета Олег Солтыс.