В Херсонской области из-за вспышки коронавируса на въезд-выезд полностью закрыли три населенных пункта - город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В полиции отмечают, что в указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни.

— Уважаемые жители Херсонщины! Обращаем ваше внимание! Начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд. В городе Олешки будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях - 2, в Левых Солонцах - 2. Полиция Херсонщины просит с пониманием отнестись к необходимым временных ограничений и не подвергать себя и других опасности. Также обращаем внимание, что правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий, путем круглосуточного патрулирования. Просим местных жителей не паниковать, а прислушиваться к советам и оставаться дома, - сказано в сообщении.

Напомним, в Херсонской области состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 79 случаев коронавируса, всего в Украине 8 125 инфицированных.