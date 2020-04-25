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В Херсонской области из-за вспышки коронавируса на въезд-выезд полностью закрыли три населенных пункта - город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
В полиции отмечают, что в указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни.
— Уважаемые жители Херсонщины! Обращаем ваше внимание! Начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд. В городе Олешки будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях - 2, в Левых Солонцах - 2. Полиция Херсонщины просит с пониманием отнестись к необходимым временных ограничений и не подвергать себя и других опасности. Также обращаем внимание, что правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий, путем круглосуточного патрулирования. Просим местных жителей не паниковать, а прислушиваться к советам и оставаться дома, - сказано в сообщении.
Напомним, в Херсонской области состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 79 случаев коронавируса, всего в Украине 8 125 инфицированных.
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В Херсонской области из-за вспышки коронавируса на въезд-выезд полностью закрыли три населенных пункта - город Олешки, села Левые Солонцы и Малые Копани.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
В полиции отмечают, что в указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни.
— Уважаемые жители Херсонщины! Обращаем ваше внимание! Начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд. В городе Олешки будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях - 2, в Левых Солонцах - 2. Полиция Херсонщины просит с пониманием отнестись к необходимым временных ограничений и не подвергать себя и других опасности. Также обращаем внимание, что правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий, путем круглосуточного патрулирования. Просим местных жителей не паниковать, а прислушиваться к советам и оставаться дома, - сказано в сообщении.
Напомним, в Херсонской области состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 79 случаев коронавируса, всего в Украине 8 125 инфицированных.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов