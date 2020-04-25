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В России за сутки выявлено 5 тысяч 966 новых случаев заражения коронавируса, умерли 66 человек, из них 41 в Москве. Выздоровели 682 больных.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Наибольшее число случаев заболевания за сутки выявлено в Москве - 2612, Московской области - 605 и Санкт-Петербурге - 215.
Всего в России зафиксировано 74 тысячи 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, 6250 человек выздоровели, 681 человек умер.
В мире количество больных приближается к трем миллионам. Умерли 195 тысяч пациентов. Выздоровели более чем 781 тысячи человек.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
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В России за сутки выявлено 5 тысяч 966 новых случаев заражения коронавируса, умерли 66 человек, из них 41 в Москве. Выздоровели 682 больных.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Наибольшее число случаев заболевания за сутки выявлено в Москве - 2612, Московской области - 605 и Санкт-Петербурге - 215.
Всего в России зафиксировано 74 тысячи 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, 6250 человек выздоровели, 681 человек умер.
В мире количество больных приближается к трем миллионам. Умерли 195 тысяч пациентов. Выздоровели более чем 781 тысячи человек.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов