В России за сутки выявлено 5 тысяч 966 новых случаев заражения коронавируса, умерли 66 человек, из них 41 в Москве. Выздоровели 682 больных.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Наибольшее число случаев заболевания за сутки выявлено в Москве - 2612, Московской области - 605 и Санкт-Петербурге - 215.

Всего в России зафиксировано 74 тысячи 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, 6250 человек выздоровели, 681 человек умер.

В мире количество больных приближается к трем миллионам. Умерли 195 тысяч пациентов. Выздоровели более чем 781 тысячи человек.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.