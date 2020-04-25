Глава Снигиревской РГА Иван Зубрицкий рассказал, что заболевший коронавирусом житель Снигиревского района недавно вернулся из России и находился дома на самоизоляции.

Об этом он рассказал в комментарии «Суспільне Миколаїв».

Сейчас состояние мужчины стабильное, если ему станет хуже его отвезут в Николаев.

— Сейчас штаб будет заседать, будем устанавливать контактирующих людей. Далее будут брать у них анализ. Будем осуществлять постоянный мониторинг здоровья человека. Если его состояние ухудшается, то приезжает бригада и он едет в Николаев. Пока его состояние стабильное, температуры нет, кашля нет. Будет санобработка подъезда, где он живет. Ну, дальше будем смотреть, пока так, - сказал Иван Зубрицкий.

Как известно, сегодня сообщалось, что в Снигиревском районе на Николаевщине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.