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Глава Снигиревской РГА Иван Зубрицкий рассказал, что заболевший коронавирусом житель Снигиревского района недавно вернулся из России и находился дома на самоизоляции.
Об этом он рассказал в комментарии «Суспільне Миколаїв».
Сейчас состояние мужчины стабильное, если ему станет хуже его отвезут в Николаев.
— Сейчас штаб будет заседать, будем устанавливать контактирующих людей. Далее будут брать у них анализ. Будем осуществлять постоянный мониторинг здоровья человека. Если его состояние ухудшается, то приезжает бригада и он едет в Николаев. Пока его состояние стабильное, температуры нет, кашля нет. Будет санобработка подъезда, где он живет. Ну, дальше будем смотреть, пока так, - сказал Иван Зубрицкий.
Как известно, сегодня сообщалось, что в Снигиревском районе на Николаевщине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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Глава Снигиревской РГА Иван Зубрицкий рассказал, что заболевший коронавирусом житель Снигиревского района недавно вернулся из России и находился дома на самоизоляции.
Об этом он рассказал в комментарии «Суспільне Миколаїв».
Сейчас состояние мужчины стабильное, если ему станет хуже его отвезут в Николаев.
— Сейчас штаб будет заседать, будем устанавливать контактирующих людей. Далее будут брать у них анализ. Будем осуществлять постоянный мониторинг здоровья человека. Если его состояние ухудшается, то приезжает бригада и он едет в Николаев. Пока его состояние стабильное, температуры нет, кашля нет. Будет санобработка подъезда, где он живет. Ну, дальше будем смотреть, пока так, - сказал Иван Зубрицкий.
Как известно, сегодня сообщалось, что в Снигиревском районе на Николаевщине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов