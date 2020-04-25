Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что студенты высших учебных заведений будут заканчивать нынешний учебный год дистанционно.

Об этом Любомира Мандзий сообщила в интервью Радио Свобода.

— Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из сложившейся ситуации окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год, - сказала она.

По словам руководительницы МОН, период проведения сессий не будет смещен.

— То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организовано к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены организовать дистанционно сдачу экзаменов, и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях, - заявила Любомира Мандзий.

То же касается и выпускных экзаменов в вузах, добавила и.о. министра.

— Технические возможности высших учебных заведений были. И они могут организовать этот процесс дистанционно, - добавила она.

24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что у правительства есть план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

По его словам, «стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации».