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Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что студенты высших учебных заведений будут заканчивать нынешний учебный год дистанционно.
Об этом Любомира Мандзий сообщила в интервью Радио Свобода.
— Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из сложившейся ситуации окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год, - сказала она.
По словам руководительницы МОН, период проведения сессий не будет смещен.
— То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организовано к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены организовать дистанционно сдачу экзаменов, и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях, - заявила Любомира Мандзий.
То же касается и выпускных экзаменов в вузах, добавила и.о. министра.
— Технические возможности высших учебных заведений были. И они могут организовать этот процесс дистанционно, - добавила она.
24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что у правительства есть план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.
По его словам, «стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации».
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Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что студенты высших учебных заведений будут заканчивать нынешний учебный год дистанционно.
Об этом Любомира Мандзий сообщила в интервью Радио Свобода.
— Мы дали рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Исходя из сложившейся ситуации окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год, - сказала она.
По словам руководительницы МОН, период проведения сессий не будет смещен.
— То есть преподаватели учреждений сейчас работают со своими студентами дистанционно. И мы рекомендовали подойти организовано к окончанию учебного года и закончить его в сроки, которые были предусмотрены организовать дистанционно сдачу экзаменов, и сессии. Если будет изменена эпидемиологическая ситуация и будут сняты ограничения относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях, - заявила Любомира Мандзий.
То же касается и выпускных экзаменов в вузах, добавила и.о. министра.
— Технические возможности высших учебных заведений были. И они могут организовать этот процесс дистанционно, - добавила она.
24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что у правительства есть план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.
По его словам, «стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации».
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов