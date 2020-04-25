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Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что в Подольске Одесской области по меньшей мере 32 медика заболели коронавирусом.
Об этом Максим Куцый сообщил на своей странице в Facebook.
— Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных результата на тесты у медработников Подольской больницы, - отметил Максим Куцый.
По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины.
Кроме того глава ОГА уточнил, что по состоянию на 19:30 25 апреля только в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас ожидают окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы.
Из-за сложившейся ситуации в Подольске, Максим Куцый экстренно созвал заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будут приняты неотложные меры по противодействию распространения СOVID-19.
По состоянию на вечер 25 апреля в Одесской области лабораторно подтверждены 219 случаев заболевания.
Напомним, что в Одесской области решили на двухнедельный карантин закрыть Подольскую городскую больницу и провести дезинфекцию. В больнице зафиксировано большое количество больных коронавирусом медиков.
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Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что в Подольске Одесской области по меньшей мере 32 медика заболели коронавирусом.
Об этом Максим Куцый сообщил на своей странице в Facebook.
— Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных результата на тесты у медработников Подольской больницы, - отметил Максим Куцый.
По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины.
Кроме того глава ОГА уточнил, что по состоянию на 19:30 25 апреля только в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас ожидают окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы.
Из-за сложившейся ситуации в Подольске, Максим Куцый экстренно созвал заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будут приняты неотложные меры по противодействию распространения СOVID-19.
По состоянию на вечер 25 апреля в Одесской области лабораторно подтверждены 219 случаев заболевания.
Напомним, что в Одесской области решили на двухнедельный карантин закрыть Подольскую городскую больницу и провести дезинфекцию. В больнице зафиксировано большое количество больных коронавирусом медиков.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов