Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что в Подольске Одесской области по меньшей мере 32 медика заболели коронавирусом.

Об этом Максим Куцый сообщил на своей странице в Facebook.

— Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных результата на тесты у медработников Подольской больницы, - отметил Максим Куцый.

По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины.

Кроме того глава ОГА уточнил, что по состоянию на 19:30 25 апреля только в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас ожидают окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы.

Из-за сложившейся ситуации в Подольске, Максим Куцый экстренно созвал заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будут приняты неотложные меры по противодействию распространения СOVID-19.

По состоянию на вечер 25 апреля в Одесской области лабораторно подтверждены 219 случаев заболевания.

Напомним, что в Одесской области решили на двухнедельный карантин закрыть Подольскую городскую больницу и провести дезинфекцию. В больнице зафиксировано большое количество больных коронавирусом медиков.