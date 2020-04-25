В двух реабилитационных центрах под Днепром выявили 45 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В одном из заведений обнаружили 40 инфицированных, во втором — шесть.

По предварительным данным, все они заразились посредством контактов с религиозным собранием общины Новое поколение в Первомайске.

Всего, по состоянию на вечер 25 апреля в Днепропетровской области обнаружили больше 50 новых случаев болезни, общее количество больных - 294. 11 человек выздоровели, один - умер.

24 апреля в прокуратуре области сообщили, что открыли уголовное дело из-за обнаружения коронавируса в реабилитационных центрах города Подгородное, что в пригороде Днепра.

Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.