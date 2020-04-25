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В двух реабилитационных центрах под Днепром выявили 45 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В одном из заведений обнаружили 40 инфицированных, во втором — шесть.
По предварительным данным, все они заразились посредством контактов с религиозным собранием общины Новое поколение в Первомайске.
Всего, по состоянию на вечер 25 апреля в Днепропетровской области обнаружили больше 50 новых случаев болезни, общее количество больных - 294. 11 человек выздоровели, один - умер.
24 апреля в прокуратуре области сообщили, что открыли уголовное дело из-за обнаружения коронавируса в реабилитационных центрах города Подгородное, что в пригороде Днепра.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
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В двух реабилитационных центрах под Днепром выявили 45 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В одном из заведений обнаружили 40 инфицированных, во втором — шесть.
По предварительным данным, все они заразились посредством контактов с религиозным собранием общины Новое поколение в Первомайске.
Всего, по состоянию на вечер 25 апреля в Днепропетровской области обнаружили больше 50 новых случаев болезни, общее количество больных - 294. 11 человек выздоровели, один - умер.
24 апреля в прокуратуре области сообщили, что открыли уголовное дело из-за обнаружения коронавируса в реабилитационных центрах города Подгородное, что в пригороде Днепра.
Напомним, в Украине состоянием на 9:00 25 апреля зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, всего 8 тысяч 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов