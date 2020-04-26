У сотрудника Хмельницкой АЭС диагностировали коронавирус, Хмельницкий областной лабораторный центр подтвердил диагноз.

Об этом сообщается на сайте атомной станции.

Отмечается, что методом ПЦР было подтверждено заболевание у двух пациентов инфекционного отделения специализированной медико-санитарной части (СМСЧ) города Нетешин, где расположена АЭС. Один из больных – работник станции, который недавно вышел из отпуска и работал на станции в период с 13 по 17 апреля.

Согласно объяснениям больного, с 18 апреля он находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении СМСЧ Нетешина.

На ХАЭС состоялось внеочередное заседание оперативного штаба, на котором приняли решение провести дезинфекцию мест пребывания заболевшего за время нахождения на работе. Также будут выведены в режим самоизоляции контактные лица, находившиеся рядом с ним. Изолированным проведут тестирование на COVID-19.

Напомним, первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.