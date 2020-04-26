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У сотрудника Хмельницкой АЭС диагностировали коронавирус, Хмельницкий областной лабораторный центр подтвердил диагноз.
Об этом сообщается на сайте атомной станции.
Отмечается, что методом ПЦР было подтверждено заболевание у двух пациентов инфекционного отделения специализированной медико-санитарной части (СМСЧ) города Нетешин, где расположена АЭС. Один из больных – работник станции, который недавно вышел из отпуска и работал на станции в период с 13 по 17 апреля.
Согласно объяснениям больного, с 18 апреля он находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении СМСЧ Нетешина.
На ХАЭС состоялось внеочередное заседание оперативного штаба, на котором приняли решение провести дезинфекцию мест пребывания заболевшего за время нахождения на работе. Также будут выведены в режим самоизоляции контактные лица, находившиеся рядом с ним. Изолированным проведут тестирование на COVID-19.
Напомним, первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.
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У сотрудника Хмельницкой АЭС диагностировали коронавирус, Хмельницкий областной лабораторный центр подтвердил диагноз.
Об этом сообщается на сайте атомной станции.
Отмечается, что методом ПЦР было подтверждено заболевание у двух пациентов инфекционного отделения специализированной медико-санитарной части (СМСЧ) города Нетешин, где расположена АЭС. Один из больных – работник станции, который недавно вышел из отпуска и работал на станции в период с 13 по 17 апреля.
Согласно объяснениям больного, с 18 апреля он находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении СМСЧ Нетешина.
На ХАЭС состоялось внеочередное заседание оперативного штаба, на котором приняли решение провести дезинфекцию мест пребывания заболевшего за время нахождения на работе. Также будут выведены в режим самоизоляции контактные лица, находившиеся рядом с ним. Изолированным проведут тестирование на COVID-19.
Напомним, первый заболевший коронавирусой инфекцией в Южноукраинске 75-летний мужчина близко контактировал с работником местной атомной электростанции, которым являлся сын заболевшего.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов