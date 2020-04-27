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В Украине планируют ежедневно проводить 8-10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Сейчас ежедневно проводят 5-6 тысяч тестов.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Мы планируем увеличивать ПЦР-тестирование, чтобы иметь реальную картину. Чем больше мы тестируем, тем лучше мы можем контролировать ситуацию, — отметил Максим Степанов.
По словам Степанова, со временем в Украине должны проводить и более 10 тысяч ПЦР-тестов.
Для того, чтобы увеличить возможность тестировать, Минздрав закупил 4,5 тысячи украинских ПЦР-систем, которые могут проводить около 450 тысяч тестов. Сегодня, 27 апреля, Минздрав должен получить еще 160 тысяч украинских ПЦР-тестов.
— Будем дальше закупать ПЦР-системы. Они (украинские тесты — прим.) прошли экспертизы и соответствуют по качеству мировым стандартам, — добавил Максим Степанов.
Ранее сообщалось, что глава областного совета Виктория Москаленко считает, что медработники в Николаевской области заразились коронавирусом из-за того, что исполнительная власть не обеспечила их средствами защиты.
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В Украине планируют ежедневно проводить 8-10 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Сейчас ежедневно проводят 5-6 тысяч тестов.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Мы планируем увеличивать ПЦР-тестирование, чтобы иметь реальную картину. Чем больше мы тестируем, тем лучше мы можем контролировать ситуацию, — отметил Максим Степанов.
По словам Степанова, со временем в Украине должны проводить и более 10 тысяч ПЦР-тестов.
Для того, чтобы увеличить возможность тестировать, Минздрав закупил 4,5 тысячи украинских ПЦР-систем, которые могут проводить около 450 тысяч тестов. Сегодня, 27 апреля, Минздрав должен получить еще 160 тысяч украинских ПЦР-тестов.
— Будем дальше закупать ПЦР-системы. Они (украинские тесты — прим.) прошли экспертизы и соответствуют по качеству мировым стандартам, — добавил Максим Степанов.
Ранее сообщалось, что глава областного совета Виктория Москаленко считает, что медработники в Николаевской области заразились коронавирусом из-за того, что исполнительная власть не обеспечила их средствами защиты.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов