Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы планируем увеличивать чтобы иметь реальную картину. Чем больше мы тестируем, тем лучше мы можем контролировать ситуацию, — отметил Максим Степанов.

По словам Степанова, со временем в Украине должны проводить и более 10 тысяч ПЦР-тестов.

Для того, чтобы увеличить возможность тестировать, Минздрав закупил 4,5 тысячи украинских ПЦР-систем, которые могут проводить около 450 тысяч тестов. Сегодня, 27 апреля, Минздрав должен получить еще 160 тысяч украинских ПЦР-тестов.

— Будем дальше закупать ПЦР-системы. Они (украинские тесты — прим.) прошли экспертизы и соответствуют по качеству мировым стандартам, — добавил Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что глава областного совета Виктория Москаленко считает, что медработники в Николаевской области заразились коронавирусом из-за того, что исполнительная власть не обеспечила их средствами защиты.