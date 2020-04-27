Глава областного совета Виктория Москаленко считает, что медработники в Николаевской области заразились коронавирусом из-за того, что исполнительная власть не обеспечила их средствами защиты.

Такое мнение она высказала вчера, 26 апреля, во время своего прямого эфира в Facebook.

Как известно, 32 из 115 заболевших COVID-19 в Николаевской области - это медицинские работники. Ранее сообщалось, что ни один из них не работает в инфекционном отделении больницы.

По мнению Виктории Москаленко, это произошло из-за замалчивания проблем и не отработка необходимого плана действий.

— Замалчивание проблем и неотработка плана по их решению приводят, к сожалению, к тому, что наша нация стает жертвой неправильных действий исполнительной власти. Мы не должны наблюдать за этим, а действовать. Почти 30% от всех заболевших коронавирусом в Николаевской области - это медработники. И эти медработники не являются работниками инфекционных отделений. Это свидетельствует о том, что защита наших медработников абсолютно не отработана исполнительной ветвью власти, - считает Виктория Москаленко.

Она отметила, что депутаты Николаевского областного совета выделили значительные деньги для того, чтобы можно было купить на первое время и маски, и дезинфекцию, и халаты для медиков. Однако, по ее словам, Николаевская ОГА полностью «провалила защиту медиков».

— Ко мне и через помощников, и в соцсетях, и через депутатов областного совета обращается много медработников, которые, можно сказать, где-то боятся сказать об этом своему руководству, и спрашивают у меня. Например, областная детская больница. Медики, состоянием на пятницу, не получили никакой защиты. И мы понимаем, что если ребенок будет с COVID-19, то сразу может произойти инфицирование врача. И таким образом будет дальнейшее распространение инфекции. Защита медработников полностью провалена, - сказала глава Николаевского облсовета.

Виктория Москаленко заявила, что намерена проверить все больницы на предмет закупок средств зашиты и обеспечения медработников.

— Я начну с завтрашнего дня сама контроль по каждой больнице за тем, поступили ли деньги из областного бюджета, проведены ли закупки дезинфекции и масок. Я не понимаю, что здесь трудно сделать главврачу. Я понимаю, когда не было денег, месяц областная государственная администрация нагло саботировала решение сессии, мы месяц потеряли. Но сегодня деньги есть, - сказала Виктория Москаленко.

Она напомнила, что областной совет по просьбе управления здравоохранения выделил около 23 миллионов гривен на областное учреждение База медпоставки. По мнению Виктории Москаленко, это вполне адекватная сумма, которая позволяет обеспечить больницы всем необходимым. Однако, это решение сессии, со слов главы Николаевского облсовета, не выполняется.

— Я анализировала эту цифру с другими областями, она абсолютно адекватная, и ее достаточно, чтобы защитить наших медработников в областных больницах и направить деньги в районные больницы. Из них лечебные средства - 5 миллионов гривен, дезинфицирующие средства - 7 миллионы гривен, костюмы, маски и печатки - 11 миллионов гривен. Это решение сессии, я прошу, чтобы вы начали его выполнять. И чтобы наши медработники - медсестры, врачи, весь персонал - были защищены. Если у нас начнется массовое заболевание медработников, то кто нас будет лечить? Это задача номер один!, - сказала Виктория Москаленко.

Она убеждена, что система здравоохранения в Николаевской области должна быть полностью прозрачной, а главврачи не должны замалчивать проблемы с обеспечением.

— Главврачи, если у вас нет денег на ваших счетах, если у вас какое-то непонимание с руководством управления здравоохранения, если вам говорят просто ничего не говорить и все будет хорошо, как скрывали это во время Чернобыльской катастрофы. Замалчивания быть не должно. Должна быть полностью публичная деятельность. Если мы не можем что-то решить, это не значит, что это страшно. Страшно, когда замалчивается, и когда после этого есть жертвы, - сказала глава Николаевского областного совета.

Виктория Москаленко также рассказала, что помимо 23 миллионов облсовет также направил по 200 тысяч гривен на каждую районную больницу для защиты врачей и закупку средств дезинфекции. Но кроме того, почти каждый депутат облсовета направил от 300 до 500 тысяч гривен на больницы.

— Сегодня почти каждая районная больница получила почти 500 тысяч гривен именно на эту защиту. Поэтому, прошу вас закупить все и отчитаться, - сказала Виктория Москаленко.

Она заявила, что об этом Николаевская ОГА должна была говорить еще в начале марта, когда депутаты облсовета первый раз озвучили проблему.

— Об этом исполнительная власть должна была говорить еще 6 марта на сессии областного совета, когда мы подняли этот вопрос. Тогда уже был первый случай в Черновцах, если я не ошибаюсь. 11 марта я поехала в инфекционную больницу и спрашивала, что делать. Светлана Федорова уже тогда говорила публично, что нужно внедрять карантин. В случае необходимости мы готовы еще раз собраться на сессию и выделить деньги. Есть резервный фонд, который мы пополнили. Сегодня у нас 20 миллионов гривен резерва. Если не хватит тех 23 миллионов гривен, которые мы уже выделили, то тогда будем выяснять. Завтра приглашу к себе руководителя базы медпоставки, чтобы он рассказал, когда будут проводится закупки и когда эти средства передадут больницам, - сказала Виктория Москаленко.

Как известно, состоянием на утро 26 апреля в Николаевской области зафиксировано 115 случаев заболевания коронавирусом. Из них 32 человека - это медицинские работники.

Напомним, 11 апреля мэр Вознесенска Виталий Луков заявил, что из-за того, что первых больных с подозрением на коронавирус привезли в Вознесенскую многопрофильную больницу\э теперь вынужденную обсервацию должны пройти 26 человек, 16 из которых медики.

Также известно, что трое из 10 заболевших коронавирусом в Николаеве являются медработниками. Ранее сообщалось, что одной из таких больных является медсестра одной из городских больниц Николаева.

Как известно, 21 марта глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.