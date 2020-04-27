В Херсоне к главе ОГА Юрию Гусеву не пустили фермеров, которые вчера авышли на акцию протеста и перекрыли мост, из-за закрытия продовольственных рынков фермерам негде сбывать свою продукцию.

Об этом сообщает интернет-издание МОСТ.

Отмечается, что в 11:00 в ОГА должна была пройти встреча губернатора с фермерами однако фермеров, которые пришли на встречу с главой ОГА Юрием Гусевым не пустили на встречу.

— Люди стоят в холле облгосадминистрации, так как охрана их не пропускает, ссылаясь на то, что встреча уже идут. Встреча действительно идет, но на ней присутствуют депутаты горсовета и всяческие активисты, но не фермеры, - отмечает издание.

На встрече по информации издания Херсонская мастерская новостей, присутствуют нардеп Александр Дубинский, депутаты Херсонского горсовета и глава областной комиссии по ЧС Юрий Ромаскевич и директор облздравдепартамента Виктор Короленко, а также инициативная группа от аграриев.

В ходе встречи сообщает издание Мой Херсон председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что неоднократно обращался в Кабмин с просьбой открыть продовольственные рынки.

По словам Юрия Гусева, соответствующее решение правительства о разрешении на открытие рынков в условиях карантина будет принято в ближайшие дни.

— Возможно сегодня или завтра будет принято решение Кабмина о разрешении на открытие рынков при условии соблюдения соответствующих санитарных норм, - заявил Гусев.

Также председатель ОГА отметил, что работает рынок Неждана в Больших Копанях.

Вчера, в Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.